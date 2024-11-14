«В чём-то прав»: Камоцци оценил резкие слова Дзюбы о «Спартаке»

Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака», дал комментарий насчёт слов Артёма Дзюбы. Экс-спартаковец говорил, что московский клуб в последние годы растерял дух народной команды.

«Возможно, он в чём-то и прав – сейчас «Спартак» не тот, что был раньше. Об этом говорит то, как они обошлись с Джикией, с Соболевым. И результаты, безусловно, тоже показатель», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне 2016/2017, когда команду тренировал Массимо Каррера. Сейчас, после первого круга Премьер-лиги, «красно-белые» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице.

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