Тренер «Ростова» высказался о возможном уходе лидеров

Тренер «Ростова» Виктор Онопко поделился комментарием о возможном уходе из клуба ведущих футболистов.

— Я, как тренер, конечно, не хочу, чтобы команду покидали Глебов, Осипенко или любой другой игрок. Это лидеры команды, и также есть другие составляющие, рынок, — цитирует Онопко «Спорт-Экспресс».

При этом специалист отметил, что, конечно, футболиста можно продать, если клуб получит достойное предложение.

После 15 туров «Ростов» находится на восьмой позиции в Российской премьер-лиге, сумев заработать 17 баллов.

В следующем туре донской коллектив встретится на выезде с ЦСКА. Игра между командами пройдет 23 ноября.