Кирьяков рассказал, какие клубы РПЛ его разочаровали

Известный тренер Сергей Кирьяков поделился мнением об игре «Крыльев Советов» и «Ростова» в первом круге РПЛ.

«Однозначно, «Крылья Советов» являются разочарованием в этом сезоне РПЛ. Это первое, что приходит на ум», — заявил Кирьяков «Чемпионату».

Кроме того, специалист сказал, что его разочаровал «Ростов», но виной всему является сложная логистика, которая мешает команде нормально готовиться к играм.

По итогам 15 сыгранных туров «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 17 очков. «Крылья Советов» находятся на 12-й строчке, набрав 12 баллов.