Глушаков уверен, что сейчас Промес не затерялся бы в РПЛ

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился комментарием об игре экс-нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в составе дубайского «Юнайтед».

Глушаков признался, что не знаком с уровнем чемпионата ОАЭ, но его радует результативность Промеса.

— Уверен, в РПЛ бы он не затерялся прямо сейчас. Потренировался бы — и стал снова легендой «Спартака», — приводит слова Глушакова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 32-летний Промес выступает за «Юнайтед» с сентября текущего года. За это время он принял участие в трех матчах и стал автором трех забитых мячей.

Трудовой договор Промеса с клубом ОАЭ рассчитан до конца сезона.