Ещенко объяснил, чего не хватает «Спартаку» в борьбе за чемпионство

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о результатах «красно-белых» в нынешнем сезоне чемпионата России.

— «Спартаку» не хватает стабильности для борьбы за чемпионство. Я не все матчи смотрел, но вижу, что команда то хорошо играет, то не особо, — приводит слова Ещенко «РБ Спорт».

Специалист считает, что «Спартаку» будет трудно стать чемпионом, но впереди есть длительная пауза.

«Спартак» занимает пятую строчку в чемпионате России, сумев пополнить свой баланс на 28 баллов.

В следующем туре РПЛ столичный коллектив примет на своем поле «Локомотив». Дерби пройдет 23 ноября, начало запланировано на 18:00 по мск.