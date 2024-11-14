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Габулов назвал следующего российского вратаря, который уедет в Европу

14 Ноября 2024 • 19:54 Комментировать
Химки
...
Краснодар
23.11 16:30

Экс-вратарь «Динамо» Владимир Габулов ответил на вопрос о том, кто из российских голкиперов может отправиться в Европу вслед за Матвеем Сафоновым.

По мнению эксперта, это будет не Александр Максименко, о котором говорил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

— Я бы назвал Агкацева. По стабильности, потенциалу и своему возрасту он сейчас один из сильнейших голкиперов России, — приводит слова Габулова Legalbet.

В текущем сезоне Агкацев принял участие в 18 встречах с учетом всех турниров, в которых пропустил 11 мячей и 11 раз смог сохранить свои ворота на замке.

В настоящий момент рыночная стоимость 22-летнего Агкацева, по данным Transfermarkt, составляет два миллиона евро.

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