Аленичев отреагировал на сравнение Батракова с Черенковым

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о сравнении полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова с легендой «красно-белых» Фёдором Черенковым.

— Послушайте, Батраков сейчас показывает 1/100 часть того, что показывал Черенков, — заявил Аленичев порталу «РБ Спорт».

Специалист отметил, что Батраков является талантливым игроком, но этот талант еще необходимо раскрыть.

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек появился на поле в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Батракова составляет пять миллионов евро.