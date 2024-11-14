Мостовой заявил, что стал бы спортивным директором «Спартака»

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой порассуждал о своём будущем.

«У меня сейчас ситуация, что ко всему готов, тем более в «Спартаке». На всё пойду, на все должности. Конечно, я бы определенные изменения в состав внес», - делится Мостовой для «ВсеПроСпорт».

Напомним, что «Спартак» в прошедшие выходные остался без спортивного директора. Клуб покинул Томаш Амарал, который не проработал в системе «красно-белых» и года.

«Да его в лицо никто не видел. Был кто-то и был, как и разница? Они меняются как перчатки», - добавил Александр.

«Спартак» завершил первые 15 туров текущего сезона Российской премьер-лиги на пятом месте.