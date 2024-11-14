Тарханов: Шестое место в РПЛ — это плохо для ЦСКА

Бывший наставник ЦСКА Александр Тарханов высказался о результатах «армейцев» в нынешнем сезоне чемпионата России.

Тарханов заявил, что шестое место является неудовлетворительным результатом для ЦСКА.

— У команды все есть, чтобы быть наверху таблицы. Теперь очень важно, как пройдет второй круг. Но пока не вижу каких-то плюсов в игре ЦСКА, — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

По мнению эксперта, после назначения Марко Николича на пост главного тренера серьезных изменений в игре ЦСКА не произошло.

В 15 турах «армейцы» набрали 27 очков, которые позволяют клубу занимать лишь шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.