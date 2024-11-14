Тарханов назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство

Известный тренер Александр Тарханов поделился комментарием о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

Специалист признался, что его не удивляет вторая позиция «Зенита», ведь и в прошлом сезоне команда только в концовке вырвала чемпионство.

— Сможет ли «Краснодар» удержать первую строчку по итогам сезона? Посмотрим. Главный конкурент «Краснодара» за чемпионство — «Зенит», — приводит слова Тарханова «ВсеПроСпорт».

По итогам первого круга «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы, имея на счету 37 очков. Отрыв «быков» от идущего на втором месте «Зенита» составляет всего один балл.