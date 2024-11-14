Ролан Гусев оценил перспективы Кисляка

Член тренерского штаба «Динамо» Ролан Гусев высказался о полузащитнике ЦСКА – о Матвее Кисляке. Гусев знает этого футболиста по работе с молодёжной командой московских «армейцев».

«Матвей и в академии, и в молодёжке ЦСКА был одним из лидеров. Я считаю, что у него большое будущее. Главная черта Кисляка – ответственность и в тренировочном процессе, и в игре. Боевой характер. У него есть все качества, чтобы вырасти в большого футболиста», - цитирует Гусева «Чемпионат».

За первую команду ЦСКА 19-летний Кисляк успел провести 23 официальных матча. В них полузащитник записал на свой счёт два гола.

ЦСКА на текущий момент, после первого круга, располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Марко Николича отстаёт на десять очков.