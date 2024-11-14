В Госдуме оценили шансы на отмену Fan ID

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, который попросил президента России отменить Fan ID.

По мнению специалиста, в настоящее время шансы на отмену паспорта болельщика не очень большие.

«В более спокойные времена этот вопрос можно поднимать, а сейчас, это личное мое мнение, надо набраться терпения и все-таки дождаться окончания СВО», — цитирует Свищева «ВсеПроСпорт».

Напомним, Fan ID начал действовать в 2022 году. Без специального паспорта зрители не могут попасть на матчи Российской премьер-лиги. При этом игры Кубка и Суперкубка страны может посетить любой желающий.