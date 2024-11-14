Юран сравнил чемпионаты России и Португалии

Известный тренер Сергей Юран сравнил Российскую премьер-лигу с чемпионатом Португалии. В девяностых годах Юран поиграл за португальские «Бенфику» и «Порту».

«Спортингу» в РПЛ было бы непросто. Чемпионаты России и Португалии не так сильно отличаются по уровню. Там есть три топ-клуба плюс «Брага», у нас тоже три-четыре хороших команды», - цитирует Юрана Sport24.

В продолжении комментария Юран отметил, что португальские команды приблизительно на 10-15 процентов мощнее российских.

Добавим, что после первого круга первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Краснодар». Второй «Зенит» отстаёт от «быков» на одно очко, а третий «Локомотив» - на три.