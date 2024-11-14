Павлюченко: «Дзюба – пёс вонючий»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба в своём нашумевшем интервью раскритиковал Константина Генича. Комментатор достаточно резко ответил, использовав словосочетание «футбольная псина». Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко ответил на вопрос о Дзюбе на матче за команду легенд «Спартака». Видео опубликовал комментатор Тимур Журавель.

- Дзюба – псина, или нет?

- Пёс вонючий, - ответил Павлюченко с улыбкой.

В сезоне 2024/2025 Дзюба провёл за «Акрон» восемь матчей, в которых записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров. Действующий контракт форварда рассчитан до лета.