Губерниев: «Дзюба задел чувствительные струны, понимаю реакцию «Локомотива»

«Локомотив» возмутился громким интервью Артёма Дзюбы, которое вышло несколько дней назад. Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, стоит ли московскому клубу теперь обращаться в комитет по этике Российского футбольного союза.

«Здесь нужно смотреть, решает комитет. В любом случае он задел довольно чувствительные струны. И я понимаю реакцию «Локомотива» – клуба, которому симпатизирую. «Локомотив» с Дзюбой и «Локомотив» без Дзюбы – это две большие разницы. Команда без Артёма сильнее», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Как известно, в своём интервью Дзюба раскритиковал некоторых людей, с которыми пересекался в «Локомотиве», в частности генерального директора клуба Владимира Леонченко. Дзюба покинул «железнодорожников» по завершению сезона 2023/2024, проведя в команде полтора года.

«Локомотив» сейчас располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Зенита» команда Михаила Галактионова отстаёт на два очка, а от «Краснодара» - на три.