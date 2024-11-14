Чалов может стать игроком октября в ПАОКе

Российский форвард ПАОКа из Салоников Фёдор Чалов может стать лучшим игроком своего греческого клуба по итогам прошедшего октября. Его имя есть среди претендентов на награду на официальном интернет-портале ПАОКа.

Также на награду претендуют его одноклубники - Виейринья и болгарский форвард Кирилл Десподов. Победитель будет избран путём голосования.

Чалов с момента летнего перехода в стан чемпионов Греции забил всего лишь один гол и оформил два ассиста. Ранее его клубом был родной московский ЦСКА.

В октябре Фёдор сделал голевую передачу в первом матче 1/8 финала Кубка Греции против «Эгалео» (3:0).