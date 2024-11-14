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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рожков назвал цель «Рубина» в РПЛ

14 Ноября 2024 • 18:26 Комментировать
Рубин
...
Акрон
22.11 19:00

Крайний защитник «Рубина» Илья Рожков поделился комментарием о перспективах команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

— Промежуточный результат действительно неплохой, но у нас есть амбиции двигаться дальше, идти вперед, поэтому мы будем стараться набирать очки и двигаться вверх по турнирной таблице, — приводит слова Рожкова Legalbet.

Первый клуб Российской премьер-лиги «Рубин» завершил на седьмом месте, сумев набрать 19 баллов в 15 встречах.

В следующем туре подопечные Рашида Рахимова примут у себя дома «Акрон». Игра между командами состоится 22 ноября, начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Илья Рожков

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