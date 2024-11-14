Рожков назвал цель «Рубина» в РПЛ

Крайний защитник «Рубина» Илья Рожков поделился комментарием о перспективах команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

— Промежуточный результат действительно неплохой, но у нас есть амбиции двигаться дальше, идти вперед, поэтому мы будем стараться набирать очки и двигаться вверх по турнирной таблице, — приводит слова Рожкова Legalbet.

Первый клуб Российской премьер-лиги «Рубин» завершил на седьмом месте, сумев набрать 19 баллов в 15 встречах.

В следующем туре подопечные Рашида Рахимова примут у себя дома «Акрон». Игра между командами состоится 22 ноября, начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.