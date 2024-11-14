Карпин сделал предложение Дзюбе и Кержакову

Артём Дзюба и Александр Кержаков делят статус лучшего бомбардира в истории сборной России – оба забили по 30 голов. Дзюба недавно говорил о желании снова сыграть за национальную команду и перебить рекорд. Впрочем, Валерий Карпин не вызвал форварда «Акрона» на ноябрьский сбор. Рулевой сборной России предложил Дзюбе и Кержакову сыграть друг против друга.

«Пускай Дзюба и Кержаков сыграют один на один. Кто победит, тот и будет лучшим бомбардиром сборной», - сказал Карпин журналистам.

В пятницу, 15 ноября, сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Брунея. Игра стартует в 19:00 по московскому времени.