Дмитрий Комбаров рассказал, как бы отнёсся к возвращению Аленичева в «Спартак»

Главный тренер второй команды «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о тренерской карьере Дмитрия Аленичева.

Комбаров признался, что хотел бы увидеть Аленичева в каком-нибудь клубе чемпионата России, хотя сейчас и так ему есть чем заняться.

— К возвращению Аленичева в «Спартак» отнесся бы положительно, — приводит слова Комбарова Sport24.

Напомним, Аленичев возглавлял «Спартак» с 2015 по 2016 год. Последним местом работы 52-летнего специалиста был красноярский «Енисей» (2017-2019).

В настоящий момент главным тренером «Спартака» является Деян Станкович, который возглавил клуб минувшим летом.