Кривцов рассказал, при каких условиях проживёт на 30 тысяч рублей

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов прокомментировал недавние слова вратаря «Зенита» Евгения Латышонка о том, что он может прожить на 30 тыс. руб.

«Кстати, если своя квартира и тратиться только на еду, тоже на 30 тыс. смогу прожить. Я видел, что над Женей начали шутить после этого, но тут смотря с какой стороны. Месяц так жить, а потом как обычно — одно, а жить постоянно на эту сумму – иное», - говорит Кривцов для телеканала «Матч ТВ».

Ранее Кривцов назвал игрока «Краснодара», футболку которого он охотно желал получить в детские годы.

Кашчелан: «Я верю, что Латышонок тратит 30 тысяч в месяц»