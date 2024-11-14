Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кривцов рассказал, при каких условиях проживёт на 30 тысяч рублей

14 Ноября 2024 • 17:43 Комментировать

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов прокомментировал недавние слова вратаря «Зенита» Евгения Латышонка о том, что он может прожить на 30 тыс. руб.

«Кстати, если своя квартира и тратиться только на еду, тоже на 30 тыс. смогу прожить. Я видел, что над Женей начали шутить после этого, но тут смотря с какой стороны. Месяц так жить, а потом как обычно — одно, а жить постоянно на эту сумму – иное», - говорит Кривцов для телеканала «Матч ТВ».

Ранее Кривцов назвал игрока «Краснодара», футболку которого он охотно желал получить в детские годы.

Кашчелан: «Я верю, что Латышонок тратит 30 тысяч в месяц»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Евгений Латышонок Никита Кривцов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Дзюба назвал тренера, с которым «Спартак» добьётся успеха Дзюба назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» больше, чем Родри и Винисиус Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала» «Эль класико» легенд пройдёт в Японии – названа дата и имена звёзд Месси сделал заявление и раскрыл планы на будущее 19-летний экс-игрок «Реала» объявил о завершении карьеры Месси выбрал команду до 2026 года Аморим выбрал ключевого игрока после прихода в «Манчестер Юнайтед» Роналду: «Если смогу забить 1000 голов – хорошо, если нет – больше меня тоже никто не забил»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 У Мбаппе есть претензия к Анчелотти
Спортивные новости
Корешков спрогнозировал, сколько раундов будет длиться бой Шары Буллета и Пейджа на турнире UFC в Саудовской Аравии Экс-игрок СКА Рыбин высказался о провальной игре «Амура» в этом сезоне в КХЛ «Один на подлёте, другой на излёте»: Тактаров высказался о предстоящем поединке Буллет — Пейдж Туменов поделился ожиданиями от боя между Шарой Буллетом и Пейджем «Вашингтон» в овертайме уступил «Торонто», Овечкин отметился ассистом Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Ноября
17:52 · Россия. Премьер-лига
Карпин сделал предложение Дзюбе и Кержакову
17:48 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров рассказал, как бы отнёсся к возвращению Аленичева в «Спартак»
17:43 · Россия. Премьер-лига
Кривцов рассказал, при каких условиях проживёт на 30 тысяч рублей
17:37 · Россия. Премьер-лига
Царукян: «ЦСКА — это очень мощный клуб»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Кривцов рассказал, за футболкой какого игрока «Краснодара» он охотился в детстве
17:11 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв — о Батракове: «Мы гордимся, что в «Локомотиве» играет такой футболист»
16:59 · Россия. Премьер-лига
Жирков пока не готов быть главным тренером
16:54 · Россия. Премьер-лига
«Где больше платят»: Мостовой готов играть в кино вместо тренерства
16:48 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Ростова» травмировался после дубля в сборной Ирана
16:41 · Россия. Премьер-лига
Инвестор «Химок» отреагировал на слухи об интересе к Кокареву из Португалии
16:40 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Спартак» уволил Амарала
16:36 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Химок» может перейти в известный португальский клуб слухи
16:36 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал лучшего центрального защитника РПЛ
16:25 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, если ли у Габигола предложения из РПЛ эксклюзив
16:18 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали о состоянии Лунёва и Майсторовича
16:15 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «За чемпионство будут бороться «Краснодар» и «Зенит»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: «Расстроился, что Джикия ушёл из «Спартака»
15:38 · Россия. Премьер-лига
Батраков высказался о ситуации с контрактом в «Локомотиве»
15:16 · Россия. Премьер-лига
Круговой ответил, есть ли у ЦСКА кризис в атаке
14:58 · Россия. Премьер-лига
Дзюба рассказал, о чём попросил бы Путина 1
14:38 · Россия. Премьер-лига
Никита Медведев назвал лучшего вратаря РПЛ
14:28 · Россия. Премьер-лига
У Смолова украли часы стоимостью 8 миллионов рублей 3 слухи
14:20 · Россия. Премьер-лига
Легенда «Спартака» Романцев встретится со Станковичем
14:10 · Россия. Премьер-лига
Стукалов объяснил, почему Батракову не грозит звёздная болезнь
13:54 · Россия. Премьер-лига
Яковлев назвал лучшего футболиста, с которым за «Спартак»
Все новости