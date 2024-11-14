Царукян: «ЦСКА — это очень мощный клуб»

Атакующий хавбек «Пари НН» Валерий Царукян высказался об играх с ЦСКА.

«С этой командой я кайфанул. Там, конечно, топовые защитники и футболисты в целом, особенно с приходом Пьянича. Это очень мощный клуб», — приводит слова Царукяна «Чемпионат».

Стоит сказать, что в текущем сезоне «Пари НН» уже три раза сыграл с ЦСКА, но не смог добиться ни одной победы.

После 15 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 27 очков. «Пари НН» идет на десятой строчке, набрав 15 баллов.

В следующем туре «армейцы» примут «Ростов», а нижегородский коллектив сыграет дома против махачкалинского «Динамо».