Кривцов рассказал, за футболкой какого игрока «Краснодара» он охотился в детстве

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов назвал игрока, футболку которого он хотел получить себе в детстве. Любопытно, что сейчас этот футболист является одноклубником Кривцова.

«Смолова, когда он играл за «Краснодар». Но вообще, мне кажется, что от любого было бы приятно получить футболку. Но приятнее, конечно, от Фёдора», - делится Кривцов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Смолов оказался в «Краснодаре» по итогу прошедшего сезона. Свободным агентом он вернулся в стан южан из московского «Динамо».

В составе «быков» Фёдор после камбэка провёл 17 матчей, забив два гола и оформив два ассиста.