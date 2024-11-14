Воробьёв — о Батракове: «Мы гордимся, что в «Локомотиве» играет такой футболист»

Форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался об игре хавбека команды Алексея Батракова.

— Батраков не удивляет. Он играет и приносит результат. Мы только гордимся, что в нашей команде играет такой футболист, — приводит слова Воробьёва «Чемпионат».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 19-летний Батраков принял участие в 14 встречах, в которых забил десять мячей и оформил шесть ассистов.

Контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до середины 2027 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в пять миллионов евро.