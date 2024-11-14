Жирков пока не готов быть главным тренером

Известный в прошлом российский футболист Юрий Жирков высказался о тренерской работе. По словам 41-летнего экс-игрока сборной России, на сегодняшний день он не готов работать в качестве главного тренера.

«Побывал на стажировке в ЦСКА, пообщался с тренером и посмотрел процесс. Нравится ли работа тренера? Я был во многих командах, видел, как работают разные специалисты. Но пока не вижу себя главным тренером», - цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

В качестве футболиста Юрий Жирков поиграл за многие команды, в частности за «Зенит», ЦСКА и «Челси». Профессиональную карьеру Жирков завершил по завершению сезона 2021/2022. Последним клубом в его карьере стали «Химки».