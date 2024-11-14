«Где больше платят»: Мостовой готов играть в кино вместо тренерства

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой планирует начать тренерскую карьеру после стажировки в московском «Динамо». В то же время Мостовой сообщил о намерении попробовать себя в качестве актёра. Экс-игрок «Сельты» честно сказал, что его интересует финансовая сторона вопроса.

«Было бы интересно попробовать себя актёром. Интересно всё. Можно пробовать всё. Где я только не пробовал! Тренерство или актёрство? Где больше платят. А что тут такого? Я всегда об этом говорю», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Ранее Александр Мостовой положительно оценивал свою стажировку в тренерском штабе «Динамо». По словам Мостового, он хотел бы тренировать команду Российской премьер-лиги.