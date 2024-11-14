Форвард «Ростова» травмировался после дубля в сборной Ирана

В четверг в рамках отбора на чемпионат мира – 2026 проходит матч между сборными КНДР и Ирана. Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохебби оформил дубль в концовке первого тайма. А в конце второй половины игры иранцу понадобилась замена из-за полученной травмы. Мохебби унесли с поля на носилках.

В сезоне 2024/2025 Мохаммад Мохебби провёл за «Ростов» десять матчей. В них нападающий записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров. После полученной травмы Мохебби может пропустить какое-то время, будем следить за новостями.

Следить за концовкой матча КНДР – Иран можно в текстовой трансляции.