Инвестор «Химок» отреагировал на слухи об интересе к Кокареву из Португалии

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов оценил новость о том, что португальская «Боавишта» заинтересована в 21-летнем вратаре клуба Никита Кокареве.

«Лучше обратиться в спортивный блок за комментарием. Но контакт с португальцами у нас налажен, в Португалию Гбане продавали. На Никиту мы возлагаем большие надежды. Хотели бы, чтобы он остался в клубе», - рассуждает Садыгов для телеканала «Матч ТВ».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил в себя в телеграм-канале, что клуб из Порту планирует провернуть трансфер воспитанника академии «Краснодара» уже этой зимой.

Transfermarkt оценивает молодого вратаря в 650 тыс. евро.