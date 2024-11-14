Стало известно, почему «Спартак» уволил Амарала

В конце прошлой недели было объявлено об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака». Как стало известно «РБК-Спорт», решение о расставании с португальцем было принято в конце октября. Тогда руководителей «красно-белых» не устроили доводы Амарала в разработанной им трансферной стратегии на зиму.

Отмечается, что некоторые кандидаты на усиление устраивали клуб, но они были не до конца проработаны: представители игрока могли даже толком не знать об интересе «Спартака».

Также у боссов «Спартака» были претензии к Амаралу по недоработке по возможным трансферам Керема Актюркоглу и Джона Кордобы. Эти игроки не перешли в московскую команду летом.

«Спартак» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.