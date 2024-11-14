Вратарь подмосковных «Химок» Никита Кокарев может пополнить состав известного португальского клуба – «Боавишты» из Порту. Об этом пишет в телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.

«Португальский клуб прислал официальное письмо в «Химки», где обозначил желание совершить трансфер 21-летнего голкипера уже этой зимой. Также в «Боавиште» запросили стоимость молодого вратаря», - поясняет Карпов.

Кокарев в «Химках» с лета 2024 года. Ранее воспитанник клубной академии «Краснодара» защищал цвета тульского «Арсенала».

В 11 матчах во всех турнирах в текущем сезоне Кокарев пропустил 24 года. В четырёх встречах он сыграл на ноль.