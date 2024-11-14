Тарханов назвал лучшего центрального защитника РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов поделился комментарием об игре защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева.

Специалист заявил, что Дивеев очень хорошо играет головой, умеет выбирать правильную позицию, поэтому он забил уже много голов за ЦСКА.

«Дивеев — ведущий защитник ЦСКА, он уже опытный, цементирует оборону. Сейчас это вообще лучший центральный защитник России», — приводит слова Тарханова Legalbet.

В текущем сезоне 25-летний Дивеев появился на поле в 20 встречах с учетом всех турниров и стал автором шести забитых мячей.

Ближайший матч ЦСКА состоится 23 ноября против «Ростова». Начало игры 16-го тура РПЛ запланировано на 14:15 по мск.