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Агент рассказал, если ли у Габигола предложения из РПЛ эксклюзив

14 Ноября 2024 • 16:25 Комментировать
Фламенго
0:0
Атлетико Минейро

Агент Жуниор Педросо, представляющий интересы нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переезде игрока в РПЛ.

«Может ли Габигол оказаться в РПЛ? У нас сейчас нет предложений из России, если оно появится, будем смотреть», — заявил представитель футболиста.

Ранее сообщалось, что несколько клубов из России интересуются Барбозой, который более известен по прозвищу Габигол.

В текущем сезоне форвард принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и сделал один ассист.

Трудовой договор 28-летнего бразильца с «Фламенго» заканчивается в конце декабря 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
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