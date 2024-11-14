Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Динамо» рассказали о состоянии Лунёва и Майсторовича

14 Ноября 2024 • 16:18 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
24.11 16:30

Главный врач столичного «Динамо» Александр Родионов высказался о состоянии голкипера Андрея Лунёва и защитника Милана Майсторовича.

— Андрей вернется к возобновлению чемпионата после паузы на матчи сборных, как и планировали. Милана будем готовить так, чтобы в этом календарном году он еще успел сыграть, — приводит слова Родионова «Матч ТВ».

По итогам первого круга чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в копилке 30 очков.

Соперником команды Марцела Лички в следующем туре РПЛ станет воронежский «Факел». Игра между командами пройдет 24 ноября.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Лунёв Милан Майсторович Александр Родионов ещё теги

Новости по матчу

13 Ноября
19:22
Силкин: Тюкавин должен переболеть звёздной болезнью
12 Ноября
19:30
Виктор Гусев назвал лучшего игрока «Динамо» по итогам первого круга 1
11 Ноября
19:52
Семшов объяснил, чего не хватает «Динамо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФАКЕЛ ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Дзюба назвал тренера, с которым «Спартак» добьётся успеха Дзюба назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» больше, чем Родри и Винисиус Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала» «Эль класико» легенд пройдёт в Японии – названа дата и имена звёзд Месси сделал заявление и раскрыл планы на будущее Аморим выбрал ключевого игрока после прихода в «Манчестер Юнайтед» Месси выбрал команду до 2026 года 19-летний экс-игрок «Реала» объявил о завершении карьеры
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 У Мбаппе есть претензия к Анчелотти
Спортивные новости
Экс-игрок СКА Рыбин высказался о провальной игре «Амура» в этом сезоне в КХЛ «Один на подлёте, другой на излёте»: Тактаров высказался о предстоящем поединке Буллет — Пейдж Туменов поделился ожиданиями от боя между Шарой Буллетом и Пейджем «Вашингтон» в овертайме уступил «Торонто», Овечкин отметился ассистом Московское «Динамо» в зрелищном матче переиграло «Авангард» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Ноября
17:11 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв — о Батракове: «Мы гордимся, что в «Локомотиве» играет такой футболист»
16:59 · Россия. Премьер-лига
Жирков пока не готов быть главным тренером
16:54 · Россия. Премьер-лига
«Где больше платят»: Мостовой готов играть в кино вместо тренерства
16:48 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Ростова» травмировался после дубля в сборной Ирана
16:41 · Россия. Премьер-лига
Инвестор «Химок» отреагировал на слухи об интересе к Кокареву из Португалии
16:40 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Спартак» уволил Амарала
16:36 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Химок» может перейти в известный португальский клуб слухи
16:36 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал лучшего центрального защитника РПЛ
16:25 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, если ли у Габигола предложения из РПЛ эксклюзив
16:18 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали о состоянии Лунёва и Майсторовича
16:15 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «За чемпионство будут бороться «Краснодар» и «Зенит»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: «Расстроился, что Джикия ушёл из «Спартака»
15:38 · Россия. Премьер-лига
Батраков высказался о ситуации с контрактом в «Локомотиве»
15:16 · Россия. Премьер-лига
Круговой ответил, есть ли у ЦСКА кризис в атаке
14:58 · Россия. Премьер-лига
Дзюба рассказал, о чём попросил бы Путина 1
14:38 · Россия. Премьер-лига
Никита Медведев назвал лучшего вратаря РПЛ
14:28 · Россия. Премьер-лига
У Смолова украли часы стоимостью 8 миллионов рублей 3 слухи
14:20 · Россия. Премьер-лига
Легенда «Спартака» Романцев встретится со Станковичем
14:10 · Россия. Премьер-лига
Стукалов объяснил, почему Батракову не грозит звёздная болезнь
13:54 · Россия. Премьер-лига
Яковлев назвал лучшего футболиста, с которым за «Спартак»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Ларин прокомментировал новость об уходе из «Крыльев Советов»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Кононов высказал мнение об интриге в РПЛ
13:22 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Наверное, сейчас Батраков лучший российский футболист»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, как «Зенит» может ослабить «Краснодар»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Вернусь в «Спартак», чтобы взять чемпионство»
Все новости