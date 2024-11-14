В «Динамо» рассказали о состоянии Лунёва и Майсторовича

Главный врач столичного «Динамо» Александр Родионов высказался о состоянии голкипера Андрея Лунёва и защитника Милана Майсторовича.

— Андрей вернется к возобновлению чемпионата после паузы на матчи сборных, как и планировали. Милана будем готовить так, чтобы в этом календарном году он еще успел сыграть, — приводит слова Родионова «Матч ТВ».

По итогам первого круга чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в копилке 30 очков.

Соперником команды Марцела Лички в следующем туре РПЛ станет воронежский «Факел». Игра между командами пройдет 24 ноября.