Колосков: «За чемпионство будут бороться «Краснодар» и «Зенит»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков полагает, что за чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги будут бороться исключительно две команды – это «Краснодар» и «Зенит».

«Я раньше думал, что бороться будут и «Динамо» с «Локомотивом», но я сейчас не вижу у этих команд необходимого запаса прочности. Эти клубы и «Спартак» могут создать видимость борьбы, но реальная конкуренция будет между «Краснодаром» и «Зенитом», - делится Колосков с «РИА Новости».

Напомним, что после 15 туров у «Краснодара» чистое первое место и 37 баллов. У «Зенита» второе место и 36 баллов. Третье место занимает «Локомотив», у «железнодорожников» 34 балла.