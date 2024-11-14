Игнатов: «Расстроился, что Джикия ушёл из «Спартака»

Атакующий хавбек «Спартака» Михаил Игнатов вспомнил уход из клуба защитника Георгия Джикии.

Напомним, многолетний капитан покинул «Спартак» после окончания прошлого сезона, так как не получил предложение от клуба о продлении контракта.

Игнатов рассказал, что Джикия с самого начала помогал и поддерживал, поэтому он прекрасно к нему относится.

— Я, конечно, расстроился, что он ушел из «Спартака». Были такие непонятные чувства, но это футбол, — приводит слова Игнатова Legalbet.

В футболке «красно-белых» Джикия провел 215 матчей с учетом всех турниров, забил 5 мячей и стал автором 11 результативных передач.