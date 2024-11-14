Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, нравится ли ему игра «красно-белых» под руководством Станковича.

- Удивлены уходом спортивного директора Томаша Амарала из «Спартака» по ходу сезона?

- Чтобы удивляться, надо понимать, что происходит. Мы не знаем подробностей. Может быть, что-то случилось или что-то узнали. Нет смысла просто гадать.

- Из трансферов Амарала есть футболисты, которые оправдали ваши ожидания?

- Судить о работе можно только по прошествии какого-то времени. Надо смотреть, кто из тех ребят, которых он привел, как себя проявил, кто принес больше пользы команде, и какие суммы на все это были потрачены. Мы видим, что меняются тренеры. А у каждого из них свои требования. И все хотят покупок под свое видение игры.

- Со Станковича надо спрашивать за неудачные трансферы, ведь все покупки согласовывались с ним?

- Он должен показать результат. Если результат неудовлетворительный, если футболистов ставят, а они не играют, то конечно.

- Какой результат «Спартака» вы сочли бы удовлетворительным в этом сезоне?

- Попасть в тройку – это объективная цель. Раньше в каждом сезоне все лидеры объявляли, что будут бороться за тройку, за первое место, с учетом того, что были еврокубки.

- В разговоре со мной Валерий Газзаев высказал недоумение тем, что некоторые топ-клубы ставят целью третье место. Он сказал, что ставя такие задачи, нельзя добиться чемпионства. А вы как считаете?

- Объявить-то можно любую цель. С момента последнего чемпионства «Спартака» с Каррерой прошло уже много лет. После этого команда особо ничего не добилась. Можно ставить цель хоть выиграть Лигу чемпионов. А можно - более реальные задачи. Пусть это даже попадание в первую тройку. Но если команду лихорадит, и клуб не может найти тренера, костяк футболистов, то оглашать задачу в виде чемпионства можно, конечно, но надо смотреть на вещи более реально.

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- Кто-то критикует Станковича, кому-то нравится игра комнаты под его руководством. «Спартак» угадал с этим тренером или нет?

- Он только начал работать. У команды бывают неплохие матчи, а бывают и неудачные. Это всегда говорит о том, что нет определенного костяка, который мог бы тащить «Спартак». Можно делать какие-то покупки, но если команда разбалансирована, и играет все время разный состав, то будет сложно чего-то добиться. Надо идти к цели потихоньку.

Елена Григорьевская