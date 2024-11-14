Батраков высказался о ситуации с контрактом в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков дал комментарий по поводу ситуации со своим контрактом. По словам 19-летнего игрока, он пока подписал лишь дополнительное соглашение, в результате чего условия стали лучше. В обозримом же будущем Батраков может заключить полноценный новый контракт с «железнодорожниками».

«Пока я подписал только дополнительное соглашение. Это исходило с обеих сторон – и со стороны моих представителей, и со стороны руководства клуба. Мы приняли решение подписать допсоглашение. В скором времени, возможно, переподпишу полноценный контракт», - цитирует Батракова «РИА Новости».

Алексея Батракова можно смело называть открытием нынешнего сезона. После первого круга футболист «Локомотива» занимает первое место в рейтинге бомбардиров Российской премьер-лиги. Батраков наколотил 10 голов.

«Локомотив» после пятнадцати туров располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на три очка.