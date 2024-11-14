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Круговой ответил, есть ли у ЦСКА кризис в атаке

14 Ноября 2024 • 15:16 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
23.11 14:15

Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой поделился комментарием о проблемах команды в атакующей фазе.

Футболист считает, что сейчас ЦСКА выдал отличный отрезок, хотя непросто держать один и тот же уровень.

«До этого в последних играх было тяжело вскрывать оборону, много через центр лезли. Хотя можно было играть через фланги. При этом не считаю, что это кризис в атаке», — цитирует Кругового «Матч ТВ».

По итогам 15 туров ЦСКА находится на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 27 очков.

Соперником «армейцев» в 16-м туре станет «Ростов». Игра между командами должна будет пройти 23 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Данил Круговой

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