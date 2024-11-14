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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба рассказал, о чём попросил бы Путина

14 Ноября 2024 • 14:58 Комментировать

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал, о чём попросил бы президента России Владимира Путина при личной встрече. По словам футболиста, он обратился бы к Путину с просьбой отменить паспорт болельщика (Fan ID).

«Понимаю, что Владимиру Владимировичу Путину не до этого, но очень хотелось бы его попросить – в случае встречи с ним – Fan ID отменить. Реально – почему на Кубок можно, а на чемпионат – нет? Сейчас не то время, чтобы какие-то ставить ограничения», - цитирует Дзюбу Sport24.

По словам Дзюбы, он хочет, чтобы молодые футболисты ощутили атмосферу полных стадионов в России.

Как известно, активные фанаты клубов бойкотируют матчи Российской премьер-лиги из-за внедрения системы Fan ID. Фанаты считают, что этот закон направлен на стремление государства контролировать фан-движение в стране.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Путин Артём Дзюба fan id ещё теги
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