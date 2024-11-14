Никита Медведев назвал лучшего вратаря РПЛ

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев ответил на вопрос о том, кто является лучшим вратарём чемпионата России на данный момент.

— Назову Игоря Акинфеева. Будет банально, но с этим не поспоришь — он все еще лучший, — приводит слова Медведева портал «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 38-летний Акинфеев появился на поле в 15 встречах, в которых пропустил десять голов и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Трудовой договор Акинфеева с ЦСКА рассчитан до середины 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет один миллион евро.