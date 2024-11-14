Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов лишился дорогих часов во время выездного матча чемпионата России с «Рубином» (1:1).

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», после игры 34-летний футболист обнаружил, что в его шкафчике в раздевалке нет часов, стоимость которых оценивается примерно в семь-восемь миллионов рублей. По данным источника, сотрудники стадиона просмотрели камеры видеонаблюдения, но на них виден только вход в раздевалку и, как отмечается, ничего подозрительного замечено не было.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 17 встречах с учетом всех турниров, забил два мяча и стал автором трех результативных передач.