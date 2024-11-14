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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У Смолова украли часы стоимостью 8 миллионов рублей слухи

14 Ноября 2024 • 14:28 Комментировать (3)
Рубин
1:1
Краснодар

Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов лишился дорогих часов во время выездного матча чемпионата России с «Рубином» (1:1).

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», после игры 34-летний футболист обнаружил, что в его шкафчике в раздевалке нет часов, стоимость которых оценивается примерно в семь-восемь миллионов рублей. По данным источника, сотрудники стадиона просмотрели камеры видеонаблюдения, но на них виден только вход в раздевалку и, как отмечается, ничего подозрительного замечено не было.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 17 встречах с учетом всех турниров, забил два мяча и стал автором трех результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Фёдор Смолов

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Комментарии (3) Все комментарии
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Kirolnic
14 Ноября 2024 в 14:56
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки!
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Alex1972
14 Ноября 2024 в 14:38
Где часы?.. Там - у шкапчике.. А-ха-ха-ха.. 🤣
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ингерман
14 Ноября 2024 в 14:34
ай эта загавар.. хе..
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