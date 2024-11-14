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Сметанин заявил, что ему не нравится игра вратарей «Динамо» Лунёва и Лещука эксклюзив

14 Ноября 2024 • 14:30 Комментировать
Динамо Москва
...
Амкал
17.11 17:00

Бывший вратарь «Динамо» и «Спартака» Андрей Сметанин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о шансах Матвея Сафонова в «ПСЖ» закрепиться в основе, невостребованности Антона Шунина и вызове в сборную Давида Волка из махачкалинского «Динамо».

- Как оцениваете выступление Матвея Сафонова в «ПСЖ», и каковы его шансы закрепиться в основе команды?

- Такие шансы есть, но я считаю, что Доннарумма сильнее во всех компонентах, особенно в мастерстве.

- Но вы сказали, что у Сафонова есть шансы.

- Да. Вдруг Доннарумма получит травму. Тогда и появится возможность играть. К тому же Матвей и сейчас несколько матчей провел в стартовом составе. Молодец. Хочется, чтобы он закрепился.

- У нас есть еще российские вратари, которые в ближайшем будущем могут уехать выступать в зарубежные чемпионаты, как Сафонов?

- Есть. Возможно, Агкацев.  

- Как отнеслись к вызову в сборную России молодого голкипера махачкалинского «Динамо» Давида Волка?

- Хороший парень, но еще сыроват. Еще есть над чем работать. Думаю, Карпин его позвал, потому что два человека не смогли приехать в сборную и было место в заявке.

- Антон Шунин пока не может найти себе команду. Удивлены, что такой опытный вратарь не востребован?

- Как я понял, он уже не собирается играть. У него были предложения, от которых Антон отказался.

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- Как оцените игру голкиперов «Динамо»?

- Мне не нравится, как играют динамовские вратари, ни Лещук, ни Лунёв. У Лунёва были хорошие матчи, но он пропустил несколько необязательных мячей. Из-за этого у меня смазалось впечатление от его игры.  

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Сметанин Андрей Лунёв Игорь Лещук ещё теги

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