Легенда «Спартака» Романцев встретится со Станковичем

Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев планирует встретиться с действующим главным тренером «красно-белых» Деяном Станковичем.

Романцев признался, что пока не говорил со Станковичем о футболе, так как журналисты и сотрудники клуба не позволяют им остаться наедине. Возможно, на предстоящей встрече получится поговорить о футболе, отметил Романцев.

— Что касается советов, то Станкович сам все знает. Сейчас иной футбол: другие скорости, другое отношение, — цитирует Романцева Sport24.

Деян Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. По итогам первого круга чемпионата России «красно-белые» занимают пятую строчку, имея в копилке 28 баллов.