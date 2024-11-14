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Стукалов объяснил, почему Батракову не грозит звёздная болезнь

14 Ноября 2024 • 14:10 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
23.11 18:00

Экс-наставник «Уфы» и «Ротора» Алексей Стукалов поделился комментарием об игре молодого хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

«Хороший парень, одно из открытий этого сезона. Больше всего в нем подкупает страсть к футболу. Я думаю, что звездная болезнь ему не грозит», — цитирует Стукалова портал «РБ Спорт».

В текущей кампании 19-летний Батраков появился на поле в 14 играх чемпионата России, в которых забил десять мячей и стал автором шести результативных передач.

После 15 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 34 очка. В следующем туре «железнодорожники» встретятся на выезде со «Спартаком».

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