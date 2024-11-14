Яковлев назвал лучшего футболиста, с которым за «Спартак»

Бывший игрок московского «Спартака» Павел Яковлев назвал имя лучшего футболиста, с которым выступал за одну команду.

«Алекс - лучший футболист, с которым я играл. Наверное, Глеб в лучшие годы мог бы поконкурировать с ним», - высказался Павел на ютуб-канале «Спартак Шоу».

Напомним, что Яковлев является воспитанником академии «Спартака». В настоящий момент он выступает за медийную команду «БроукБойз».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «красно-белые» занимают пятое место в таблице. Подопечные Деяна Станковича набрали 28 баллов по итогам первого круга.