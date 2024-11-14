Ларин прокомментировал новость об уходе из «Крыльев Советов»

Николай Ларин, который работает советником в «Крыльях Советов», отреагировал на информацию о своем возможном уходе из самарского клуба.

«Не знаю, как этот бред комментировать. Я в клубе никогда и не был, чтобы меня уволили. Без понятия, откуда появляется такая информация», - передает слова функционера «Чемпионат».

По итогам первого круга Российской премьер-лиги самарская команда набрала 12 баллов. Подопечные Игоря Осинькина располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата страны.

В следующем туре чемпионата страны «Крылья Советов» на домашнем стадионе примут грозненский «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.