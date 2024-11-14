Кононов высказал мнение об интриге в РПЛ

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился мнением об интриге в текущем розыгрыше чемпионата России.
«Всегда интрига вверху и внизу интересна. Это интересно смотреть. «Краснодар» здорово выглядит. Ещё «Локомотив» и «Зенит». Эти команды не зря наверху. Не будем загадывать», - передает слова специалиста «Чемпионат».
В чемпионате России команды провели 15 туров. По итогам первого круга лидером с 37 набранными баллами является «Краснодар». Вторым идет петербургский «Зенит», на счету которого 36 очков. Тройку лучших с 34 баллами занимает столичный «Локомотив. Далее следуют «Динамо» и «Спартак».
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