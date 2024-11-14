Кононов высказал мнение об интриге в РПЛ

«Всегда интрига вверху и внизу интересна. Это интересно смотреть. «Краснодар» здорово выглядит. Ещё «Локомотив» и «Зенит». Эти команды не зря наверху. Не будем загадывать», - передает слова специалиста «Чемпионат».