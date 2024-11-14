Медведев: «Наверное, сейчас Батраков лучший российский футболист»

Экс-вратарь московского «Локомотива» Никита Медведев поделился мнением о 19-летнем полузащитнике «железнодорожников» Алексее Батракове.
«Наверное, на данный момент Батраков лучший российский футболист. Призываю всех немного успокоиться по этому поводу и не наседать на парня. Чтобы ему это не вскружило голову», - передает слова Медведева «Чемпионат».
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Батраков провел 14 поединков. Хавбек записал на свой счет десять забитых мячей и сделал шесть голевых передач.
По итогам первого круга чемпионата страны «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице.
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