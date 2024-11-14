Агент рассказал, как «Зенит» может ослабить «Краснодар»

Агент Алексей Сафонов поделился мыслями о чемпионской гонке между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» в Российской премьер-лиге. По его мнению, «сине-бело-голубые» могут ослабить конкурента, переманив форварда Джона Кордобу.
«Если насыпят денег Кордобе, то ему не будет равноценной замены. Он один из лучших нападающих в РПЛ и полностью адаптирован к чемпионату», - передает слова агента Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги колумбийский нападающий провел 11 поединков, отметившись восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
По итогам первого круга РПЛ «Краснодар» опережает «Зенит» на одно очко.
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