Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первого круга РПЛ и высказался о борьбе за золото.
- Подведите итоги первого круга РПЛ.
- Особых сюрпризов нет. «Краснодар» хорошо и уверенно играет. А так каждый клуб выступает с переменным успехом. Удивляет ли то, что «Зенит» не находится на первом месте? Нет. В прошлом году было то же самое. Так что чемпионат интересный. Борьба обостряется.
- Как оцениваете шансы на смену чемпионства?
- Еще целый круг впереди, поэтому тяжело об этом рассуждать. Но я бы не удивился этому. «Краснодар» больше заслуживает чемпионства в этом году. В команду пришла пара хороших игроков, «быки» усилились. Скамейка стала больше.
- Какое впечатление оставил по первому кругу «Спартак»?
- Начали чемпионат не очень хорошо, что в последних матчах пошли победы, результаты улучшились. Хотя и поражения тоже случаются. Есть ли еще шансы на золото? Есть.
- Как восприняли отставку спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала?
- Спокойно. Не знаю, как он работал. Ушел и ушел.
- Он привел в команду Угальде и Барко.
- Это удачные трансферы. Сначала Угальде играл не очень хорошо, но с приходом Барко расцвел. Хотя до этого потух с уходом Промеса. С Квинси Манфред неплохо выступал.
- Амарал пригласил ряд футболистов, таких как Маркиньос, Виллиан Жозе, Абена, которых многие критикуют.
- Ребята пока не смогли себя проявить. Это идет в минус Амаралу.
- Можно сказать, что Барко удалось заменить Промеса?
- Нет. Он не стал пока таким лидером, как Квинси. Сумеет ли стать? Только время покажет.
- За Промесом следите? Он забил несколько мячей в Эмиратах за «Юнайтед».
- Конечно, слежу. Но лучше бы он здесь забивал.
- Вы с ним на связи?
- Когда переходил, был на связи. Сейчас не созванивается.
- У вас в планах по-прежнему сыграть за «Химки» против «Спартака»?
- В теории сыграть смогу.
- В какой вы сейчас форме?
- В спартаковской (улыбается).
- То есть еще все-таки хотите сыграть за «Спартак»?
- Я уже отпускаю эту историю в роли игрока, плюс-минус.
- Дальше планируете тренерскую карьеру?
- Попробую, а дальше будет видно.
- Как оцениваете шансы «Химок» в борьбе за сохранение прописки в РПЛ?
- Нормальные шансы. Главное – выполнить эту задачу.
- На матчи «Спартака» ходите?
- Да. Был на игре с «Акроном».
- С кем-то из команды общаетесь?
- Да. С Ребровым, Максименко, Пруцевым. С Селиховым иногда созваниваемся.
Елена Григорьевская
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