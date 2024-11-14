Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первого круга РПЛ и высказался о борьбе за золото.

- Подведите итоги первого круга РПЛ.

- Особых сюрпризов нет. «Краснодар» хорошо и уверенно играет. А так каждый клуб выступает с переменным успехом. Удивляет ли то, что «Зенит» не находится на первом месте? Нет. В прошлом году было то же самое. Так что чемпионат интересный. Борьба обостряется.

- Как оцениваете шансы на смену чемпионства?

- Еще целый круг впереди, поэтому тяжело об этом рассуждать. Но я бы не удивился этому. «Краснодар» больше заслуживает чемпионства в этом году. В команду пришла пара хороших игроков, «быки» усилились. Скамейка стала больше.

- Какое впечатление оставил по первому кругу «Спартак»?

- Начали чемпионат не очень хорошо, что в последних матчах пошли победы, результаты улучшились. Хотя и поражения тоже случаются. Есть ли еще шансы на золото? Есть.

- Как восприняли отставку спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала?

- Спокойно. Не знаю, как он работал. Ушел и ушел.

- Он привел в команду Угальде и Барко.

- Это удачные трансферы. Сначала Угальде играл не очень хорошо, но с приходом Барко расцвел. Хотя до этого потух с уходом Промеса. С Квинси Манфред неплохо выступал.

Реклама

- Амарал пригласил ряд футболистов, таких как Маркиньос, Виллиан Жозе, Абена, которых многие критикуют.

- Ребята пока не смогли себя проявить. Это идет в минус Амаралу.

- Можно сказать, что Барко удалось заменить Промеса?

- Нет. Он не стал пока таким лидером, как Квинси. Сумеет ли стать? Только время покажет.

- За Промесом следите? Он забил несколько мячей в Эмиратах за «Юнайтед».

- Конечно, слежу. Но лучше бы он здесь забивал.

- Вы с ним на связи?

- Когда переходил, был на связи. Сейчас не созванивается.

- У вас в планах по-прежнему сыграть за «Химки» против «Спартака»?

- В теории сыграть смогу.

- В какой вы сейчас форме?

- В спартаковской (улыбается).

- То есть еще все-таки хотите сыграть за «Спартак»?

- Я уже отпускаю эту историю в роли игрока, плюс-минус.

- Дальше планируете тренерскую карьеру?

- Попробую, а дальше будет видно.

- Как оцениваете шансы «Химок» в борьбе за сохранение прописки в РПЛ?

Реклама

- Нормальные шансы. Главное – выполнить эту задачу.

- На матчи «Спартака» ходите?

- Да. Был на игре с «Акроном».

- С кем-то из команды общаетесь?

- Да. С Ребровым, Максименко, Пруцевым. С Селиховым иногда созваниваемся.

Елена Григорьевская