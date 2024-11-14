Глушаков: «Вернусь в «Спартак», чтобы взять чемпионство»

Экс-игрок столичного «Спартака» Денис Глушаков готов вернуться в «народную команду» и побороться за золотые медали Российской премьер-лиги.

«Испытываю замечательные чувства, надевая футболку «Спартака». Что ни на есть родное. Я вернусь, обещаю, чтобы взять чемпионство со «Спартаком», - передает слова 37-летнего полузащитника «РИА Новости Спорт».

Напомним, что Глушаков становился чемпионом России в составе «красно-белых».

После первого круга Премьер-лиги «Спартак» набрал 28 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Краснодара» на девять очков.